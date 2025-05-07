Sivas'ta Kız Öğrenciye Uygulanan Şiddet Kamerada Kaydedildi

Sivas'ta kız öğrencilerin bir kız öğrenciye uyguladığı şiddet, başka arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Sivas'ta bir okulda 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından uğradığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Ayrıca öğrenci velisinin suç duyurusunda bulunarak konulu adli makamlara taşıdığı öğrenildi. - SİVAS