Sivas'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Sivas'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde iki araç arasında meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 09 BF 544 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile G.K. İdaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan marka otomobil, Bağırsak Deresi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.K. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan A.T. ise Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
