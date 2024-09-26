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Sivas'ta İtfaiye Haftası İçin Duygusal Sürpriz

Sivas'ta İtfaiye Haftası İçin Duygusal Sürpriz
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Sivas'ta bir mahalle muhtarı, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye çalışanlarına sürpriz bir kutlama düzenleyerek, okulda yangın çıktığı ihbarında bulunmuş ve itfaiye ekipleri ile birlikte pasta keserek bu özel haftayı kutlamıştır.

Sivas'ta bir mahalle muhtarı, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye çalışanlarına sürpriz yaptı. Okulda yangın çıktığı ihbarında bulunan muhtar, öğrencilerle birlikte pasta keserek itfaiye erlerinin haftasını kutladı.

Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, mahallesindeki TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle birlikte İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye erlerine sürpriz hazırladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak okulun ikinci katında yangın çıktığı ihbarında bulunan Hüseyin Aydın, öğrencilerin üçüncü katta mahsur kaldığını belirtti. İhbarı alarak harekete geçen itfaiye ekipleri okul bahçesinde öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Yangın ihbarının sürpriz olduğunu anlayan itfaiye personeli, öğrencilerle birlikte kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

"Büyük bir sürpriz ile karşılaştık"

Hazırlanan sürprizin duygulandırdığını ifade eden İtfaiye Müdürlüğü Çavuşu Talip Kozan, "Genellikle çocuklarımız küçükken itfaiyeci olmak istiyor. Çünkü insanların ve diğer canlıların kendi hayatınızı hiçe sayarak kurtarmaya çalıştığınız için çocuklarda öyle bir özlem var. Gerçekten çok kutsal bir meslek canlı hayatı kurtarıyorsunuz. Ben 33 senedir bu mesleğin içerisindeyim. İnsanların hayatını kurtarmaya çalıştık. O yüzden onurlu ve gururluyuz. Biz resmi kurum ve okul olduğu için tedirgin olarak geldik. Gerçekten büyük bir sürpriz ile karşılaştık. Bu sürpriz bizi duygulandırdı" dedi.

İtfaiye Haftası nedeniyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın, "İtfaiyeciler bizim için çok önemli. Çocuklarımızın itfaiyecilere olan ilgisini biliyorduk. Çocuklarımız itfaiye araçları gördüğünüz zaman el sallıyordu. Biz de 25 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasının İtfaiye Haftası olması nedeniyle itfaiyeci arkadaşlarımıza sürpriz düzenledik. Çocuklarımız çok mutlu oldu. İtfaiyecilerimiz güzel karşıladı" dedi.

Sürprizin ardından itfaiye personeli öğrencilere araçları tanıtarak itfaiyecilik mesleğini anlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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