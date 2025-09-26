Haberler

Sivas'ta Hafif Ticari Araçların Çarpışması: 4 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Koyunkaya mevkiinde meydana geldi. N.D. yönetimindeki 34 BVT 926 plakalı hafif ticari araç ile N.D. idaresindeki 58 BZ 448 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan 2 kişi daha yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
