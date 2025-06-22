Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı

Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı
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Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı
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Sivas'ta bir kişi, parkta kimliği belirlenemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Dört yerinden bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sivas'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Y.Ç., ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

PARKTA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Emekliler Kültür Merkezi'nden çıkan Y.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi.

Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun 4 yerinden yaralanan Y.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Y.Ç.'yi bıçaklayarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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