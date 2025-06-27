Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan sitedeki oturan ve akşam saatlerinde bahçeye inen 3 komşu, etrafta koşturan bir bozayı ile karşılaştı.

BİR ANDA KARŞILARINA ÇIKTI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir anda vatandaşların önüne çıkan bozayının bir süre sitede gezip sesler çıkardıktan sonra kaçtığı yer aldı.

"BAĞIRARAK BİZE DOĞRU GELDİ"

Bölgede zaman zaman ayıların görüldüğünü ancak yerleşim alanına bu kadar yaklaştıklarına ilk kez şahit olduklarını belirten Himmet Bozyel, "Akşam otomobilden bir şey almak isterken komşumuzla karşılaştım. Bana, 'Ayı geliyor' dedi ve kaçmaya başladık. Ayı bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp binaya saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti" dedi