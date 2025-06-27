Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinden site bahçesine inerken karşılarında bozayı gören 3 komşunun tedirginliği, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlar koşarak kaçtı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan sitedeki oturan ve akşam saatlerinde bahçeye inen 3 komşu, etrafta koşturan bir bozayı ile karşılaştı.

Sitenin bahçesine giren ayı kamerada

BİR ANDA KARŞILARINA ÇIKTI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir anda vatandaşların önüne çıkan bozayının bir süre sitede gezip sesler çıkardıktan sonra kaçtığı yer aldı.

Sitenin bahçesine giren ayı kamerada

"BAĞIRARAK BİZE DOĞRU GELDİ"

Bölgede zaman zaman ayıların görüldüğünü ancak yerleşim alanına bu kadar yaklaştıklarına ilk kez şahit olduklarını belirten Himmet Bozyel, "Akşam otomobilden bir şey almak isterken komşumuzla karşılaştım. Bana, 'Ayı geliyor' dedi ve kaçmaya başladık. Ayı bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp binaya saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti" dedi

Sitenin bahçesine giren ayı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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