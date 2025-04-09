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Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti

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İstanbul Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve yanındaki Gültekin Gezer'e kurşun yağdırdı. 4 kişinin yakalandığı olayda detayları da ortaya çıktı. Apartman içerisindeki merdivenlerde yarım saat önce tartışma yaşadıkları bu yüzden eve gelip kurşun yağdırdıkları hamile kadının ise yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı.

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı Trump Apart'ın zemin katındaki daireye girdi. Saldırganlar Gültekin Gezer'i (23) kurşun yağmuruna tuttu. Ardından hamile olan Kader Küçük Coşkun'u da vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ KAMERADA

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın gerçekleştiği apartın yakınındaki sokaktan geçen 4 şüphelinin ise güvenlik kamerasına yakalandığı belirlendi. Görüntüde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin hızla uzaklaştığı görülüyor.

Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti

Yağmur isimli kadın ise "Sabah saatlerine karşı biz kavga sesine uyandık. Sabah polisler vardı. Çok tanımıyorum. Hamileymiş. Çok üzüldüm. Eşini tanımıyorum" dedi. Başka bir mahalle sakini ise "Camdan baktığımızda ambulansla polisi gördük. Bir kadının bağırmasını duydum. Birileri vardı aşağıda. Bir feryat vardı" diye konuştu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti

İŞTE KAN DONDURAN CİNAYETİN NEDENİ

Sabah'ın haberine göre şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kan donduran cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre olaydan yarım saat kadar önce Gültekin Gezer ile şüpheliler apartın merdivenlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma bitti iki tarafta kaldıkları dairelere geçti.

KADIN YANLIŞLIKLA VURULMUŞ

Bir süre sonra Gültekin Gezer'in kaldığı dairenin kapısı çaldı kapıyı açar açmaz içeri giren saldırganlar peş peşe ateş etti. Saldırıda Gezer'e 8 kurşun isabet ederken hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun'un ise yanlışlıkla vurulduğu öne sürüldü. Talihsiz kadın sırtından tek kurşunla vurulduğu öğrenildi.

Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelih İnce:

ülke teksasa döndü. ciddi güvenlik ve denetim zafiyeti mevcut. herkes kendi adaletini sağlamak peşinde. diğer bir haberde 17 yaşında çocuklar polise ateş ediyordu

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Haber YorumlarıUyanık:

yamyamlar!!!

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