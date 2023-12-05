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Şırnak'ta tedavi gören hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

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Şırnak'ın Silopi Devlet Hastanesinde tedavi gören 67 yaşındaki Asya Şengül, sağlık sorunları nedeniyle ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şırnaklı hasta ambulans helikopter ile Şanlıurfa'ya getirildi

ŞANLIURFA - Şırnak'ın Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Asya Şengül, sağlık sorunları nedeniyle daha ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Silopi Devlet Hastanesinde endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi karaciğer, safra kanalları ve pankreas kanalı gibi bölgelerdeki sorunları nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki Asya Şengül'ün, ambulans helikopterle tıbbi donanımlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan Şengül, ambulans helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine getirildi. Burada Şengül'ü bekleyen sağlık ekipleri Helikopter Ambulans ile getirilen hastayı görevlilerden teslim alarak, kara ambulansıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine nakletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Helikopter Şanlıurfa Şırnak Hastane 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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