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Şırnak’ta 7 Bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

Şırnak’ta 7 Bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
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Şırnak Valiliği, 28 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşların bu bölgelere izinsiz giriş yapmaları yasaklandı.

Şırnak'ta kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 28 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; merkez ilçe sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 28 Kasım 2024 - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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