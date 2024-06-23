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Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

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Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. 7 köyü etkileyen yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan anız yangını, akşam saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle tekrar başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki 7 köyü etkiledi. İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çevre belediyelerin ekipleri, yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi.

ÇEVRE BELEDİYELERDEN EKİP DESTEĞİ İSTENDİ

İdil Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisi ile hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

İTFAİYE VE BÖLGE HALKI SEFERBER OLDU

Yangın söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla devam ediyor. Bölge halkı, yangının kontrol altına alınması için seferber olmuş durumda.

Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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