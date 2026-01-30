Haberler

Sırbistan'da rekor uyuşturucu operasyonunda 5 ton esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Krusevac yakınlarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 ton esrar, 4 uzun namlulu tüfek ve 1 tanksavar roketatarın ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyon, ülke tarihindeki en büyük esrar yakalaması olarak kaydedildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Krusevac kenti yakınlarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ülke tarihinde rekor niteliğinde 5 ton esrarın ele geçirildiğini bildirirken, güvenlik güçlerinin ayrıca 4 adet uzun namlulu tüfek ile 1 adet tanksavar roketatara da el koyduğunu açıkladı.

Sırbistan'da güvenlik güçleri yasa dışı uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün Krusevac kenti yakınlarında küçük bir tarım ve ticaret şirketine düzenlenen baskında 5 ton esrarın ele geçirildiği aktarılırken, bunun ülke genelinde bugüne kadar yapılan en büyük esrar operasyonu olduğu kaydedildi. Bakanlık ayrıca operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic açıklamasında, operasyonda el konulan esrarın miktarına ilişkin "Bu bir rekor yakalama" ifadelerini kullanırken, 2 kişinin gözaltına alındığını ve 1 kişinin de hala firari olduğunu belirtti. Dacic, operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin ayrıca 4 adet uzun namlulu tüfek ve 1 adet tanksavar roketatara el koyduğunu kaydetti. Bakan Dacic, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve esrarın kaynağının söz konusu çalışmalar doğrultusunda tespit edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerden biri olmak isteyen Sırbistan'da kenevir üretiminin yasadışı olduğu bilinirken, ülkeye yasa dışı yollardan sokulan uyuşturucuların büyük bir kısmının Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerinden geldiği düşünülüyor. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu