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Sinop'ta kaybolan polis Numan Şen için havadan ve denizden arama sürüyor

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Sinop'ta kaybolan polis Numan Şen için havadan ve denizden arama sürüyor
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Sinop'un Yalı köyü açıklarında alabora olan teknede polis memuru Orhan Gazi Yetiş hayatını kaybederken, meslektaşı Numan Şen kayboldu. Şen'i bulmak için havadan, karadan, denizden ve su altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis memuru Numan Şen'i (38) bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, havadan, karadan, denizden ve su altında aralıksız sürdürülüyor.

Sinop'un Yalı köyü açıklarında dün akşam bir teknenin alabora olması sonucu polis memuru Orhan Gazi Yetiş (38) hayatını kaybederken, meslektaşı Numan Şen kayboldu. Şen'i bulmak için bölgede geniş kapsamlı arama çalışması yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Lala Sahili'nde yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, AFAD, deniz polisi ve balıkçılar destek veriyor. Aramalarda 1 helikopter, 1 insanlı keşif uçağı, 8 bot, 2 takviye bot, 21 dalgıç, 75 sahil güvenlik personeli ve 65 jandarma personeli görev yapıyor. Bölgedeki çalışmalara ayrıca Su Ürünleri Kontrol Teknesi, Demirciköy Balıkçı Kooperatifine bağlı balıkçı tekneleri ve 3 dron destek sağlıyor. Su altındaki aramalarda ROV görüntüleme sistemi ve yandan taramalı sonar kullanılırken, ekipler kıyı şeridinde de arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

"Tekneyi hobi olarak almıştı"

Arama çalışmalarını olay yerinden takip eden Numan Şen'in Samsun'un Bafra ilçesinden gelen amcası Selami Şen, yeğeninden gelecek haberi beklediklerini söyledi. Şen, "Yeğenimizi aramak için geldik. Akşamdan beri de buradayız ama göremedik, hala bulamadık. Herkes arıyor ama bulamadılar. Herkes ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Yüzmeyi bilirdi ama öyle gemicilik, balıkçılık falan yoktu. Tekneyi hobi olarak almıştı. 16 yıldır da Sinop'ta görev yapıyor. Evli ve iki çocuğu var. Hanımı da perişan oldu. Akşamdan beri içimiz parçalandı, evde duramadık da buraya geldik" dedi.

Teknenin motorunda arıza meydana geldiğini aktaran Şen, "Hanımı, 'Motoru arıza yapmış amca' dedi. Ondan sonra da tekne alabora olmuş zaten" ifadelerini kullandı.

"10 dakika sonra bu haber geliyor"

Numan Şen'in diğer amcası Necati Şen ise olaydan kısa süre önce ailesiyle telefonda görüştüğünü belirterek, "Olaydan önce babası oğlunu aramış. Babası oğluna bir şey alacakmış, sonra da telefonda 'Yarın alırım' demiş. Kendisi de gelecekmiş bugün için ama 10 dakika sonra da bu haber geliyor" diye konuştu.

Ekiplerin, kayıp polis memuru Numan Şen'i bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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