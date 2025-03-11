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Sinop'ta Eski Ahşap Ev Yangında Kül Oldu

Sinop'ta Eski Ahşap Ev Yangında Kül Oldu
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Sinop'un Ayancık ilçesindeki Cevizli Mahallesi'nde bulunan iki katlı eski ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki eski ahşap bir ev çıkan yangında küle döndü.

Ayancık Cevizli Mahallesi Konak Sokak'ta bulunan iki katlı eski ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede evi sardı. Alev topuna dönen eve itfaiye müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen ev yanarak küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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