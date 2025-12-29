Sinop'un Kasım ayı bilançosu: 638 asayiş olayı, yüzde 96 aydınlatma

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, il genelinde Kasım ayında meydana gelen 638 asayiş olayının yüzde 96'sının aydınlatıldığını bildirdi.

Vali Özarslan, Kasım ayı içerisinde Sinop genelinde 638 asayiş olayının meydana geldiğini ifade ederek, emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli ve özverili çalışmaları sayesinde faillerin büyük ölçüde tespit edildiğini söyledi. En önemli hedeflerinin suçun oluşmadan önlenmesi olduğuna dikkat çeken Özarslan, bu kapsamda şok uygulamalar, huzur operasyonları ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Asayiş olaylarının genel tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özarslan, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 10, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21 oranında azalma sağlandığını açıkladı. Diğer takibi gereken olaylarda da yüzde 11'lik düşüş yaşandığını belirten Özarslan, bu verilerin Sinop'un huzurlu bir şehir olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara da değinen Vali Özarslan, Kasım ayı içerisinde farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini söyledi. Suçluların Sinop sokaklarında rahatça dolaşmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı veren Özarslan, yılın ilk 11 ayında 21 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 47 kişinin yakalandığını ve 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı. Geçen yıla göre operasyon sayısında yüzde 9, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 31 ve tutuklu sayısında yüzde 100 artış yaşandığını ifade eden Özarslan, "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara Sinop'ta yer yok" dedi.

Karadeniz'in en uzun sahil şeridine sahip illerinden biri olan Sinop'ta deniz güvenliğine de büyük önem verildiğini dile getiren Özarslan, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Kasım ayında 71 gemi ve teknenin kontrol edildiğini, 694 kişinin sorgulandığını söyledi. Deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen bir gemiye Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığını da açıkladı.

Trafik güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Vali Özarslan, "Sıfır Can Kaybı" vizyonu doğrultusunda denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Kasım ayında yapılan kontrollerde 65 bin araç ve 2 bin 900 motosikletin denetlendiğini, 4 bin 900 ceza işlemi uygulandığını, 389 aracın trafikten men edildiğini ve 68 sürücünün ehliyetine el konulduğunu aktardı.

Öğrencilerin güvenliğinin en hassas konulardan biri olduğunu vurgulayan Özarslan, il genelinde okul çevrelerinde yoğun denetimlerin yapıldığını söyledi. Kasım ayında okul servisleri, iş yerleri, park ve bahçelerde gerçekleştirilen kontrollerde kusurlu bulunan servis araçlarına idari işlem uygulandığını, okul çevrelerinde alkol ve açık sigara satışına kesinlikle müsaade edilmediğini belirtti.

Yeni yıla girerken kapsamlı tedbirler alındığını açıklayan Vali Özarslan, 31 Aralık itibarıyla asayişten trafiğe, sağlıktan gıda güvenliğine kadar tüm alanlarda kamu kurumlarının sahada olacağını ifade etti. Yılbaşı gecesi ve sonrasında yüzlerce güvenlik, sağlık ve acil durum personelinin görev yapacağını belirten Özarslan, vatandaşların 2026 yılını huzur ve güven içerisinde karşılaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. - SİNOP