Üye Girişi
Haberler

Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam edilecek. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanık yargılanıyor. Duruşma öncesi bilirkişi raporuyla ilgili konuşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş "Sinan'ı kiralık katil Eray öldürdü. Bu kameralarda da açık bir şekilde görülüyor. İlk yazılan bilirkişi raporlarında da var. Bu raporu kabul etmediler, çünkü işlerine gelmedi" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam edilecek. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanığın yargılanıyor. Saat 09.30'da başlayacak duruşma nedeniyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi istikametindeki yollarda trafik polisleri ve çevik kuvvet ekipleri görev alırken, cezaevi önünde ise çok sayıda polis aracı, TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor. Cezaevi çevresinin yanı sıraduruşmanın görüldüğü mahkeme salonunda da çok sayıda polis, jandarma ve cezaevi görevlisi önlem alıyor.

Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak. Temmuz ayındaki son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı

AYŞE ATEŞ'TEN DURUŞMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Ateş, duruşmaya ilişkin şunları söyledi; "Bu duruşmalardan beklentim şu; mevcut yargılananlarının tamamının hak ettiği cezayı alması, adil bir şekilde yargılanması. Ancak her ne olursa olsun bu mahkemeden çıkan sonuç, bizi tatmin etmeyecek. Çünkü dosyası ayrılan, içerisinde azmettiricilerin ve siyasi bağlantıların da olduğu 17 kişilik bir dosya var. Bu dosyanın da dışında bizim bilmediklerimiz var. Asıl o dosyanın iddianamesi yazılıp, oradaki şahısların da suçluların da adil bir şekilde yargılanması gerekiyor. Ancak onlar da yargılanıp hak ettikleri cezayı aldığında bizim içimiz huzura erecek."

Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı

"SİNAN'I ERAY ÖLDÜRDÜ"

Ateş, Sinan Ateş cinayetine ilişkin geçen günlerde çıkan bilirkişi raporunda ilişkin "İlk bilirkişi raporu da bu yöndeydi. Yani Sinan'ı Eray öldürdü. Kiralık katil Eray öldürdü. Bu kameralarda da açık bir şekilde görülüyor. İlk yazılan bilirkişi raporlarında da var. Bu raporu kabul etmediler, çünkü işlerine gelmedi. Ama bir değil bin rapor da yazdırsalar, başka başka bilirkişiler de toplasalar aynı şey. Gerçeği değiştiremezler" diye konuştu.

Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Sinan Ateş Ayşe Ateş Mahkeme Güncel Ankara

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

Nasrallah'ın ardından bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi

Pezeşkiyan'ın sözleri sonrası İran halkı soluğu sokaklarda aldı

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar
43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

Eski yıldız futbolcu otel odasında ölü bulundu
500

Yorumlar (6)

ayhan kaya:

benim bu kadinla ilgili şüpelerim umarım haklı çıkmam.

13
20
yanıtYanıtla
Onur Togay:

helal olsun kadin kocasini bırakmıyor

18
6
yanıtYanıtla
VEFA:

İktidar değiştiğinde, gerçek adalet tecelli edecek!...

14
9
yanıtYanıtla
Şerafettin Berk:

Epeydir görünmüyor diyordum yine çıktı hanımefendi piyasaya

6
8
yanıtYanıtla
Carsambali:

işin sonunda bu kadin suclu cikarsa sasirirmiyiz..!!

5
4
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

Suçlular ortada biliniyor eşini, çocuklarının babasını kaybeden kadın bu ülkede zor bulunan adalet arıyor BOŞ YORUM yapanlar art niyetlidir, taraftır. Yazık herkesin başına gelebilir

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });