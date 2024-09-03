Silvan'da kaza kurşunuyla yaralanan asker Yavuz Güney şehit oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Jandarma Uzaman Çavuş Yavuz Güney, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzaman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

AĞIR YARALANAN ASKER KURTARILAMADI

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde Yavuz Güney isimli asker, arkadaşı silahını temizlediği sırada silah kazara ateş alınca vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan asker, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzaman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.