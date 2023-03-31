İstanbul Silivri'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
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İstanbul Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan bir servis aracının da bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
İstanbul Silivri'de zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında cezaevini personelini taşıyan bir aracın da bulunduğu çok sayıda araç birbirine girdi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa