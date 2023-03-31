İstanbul Silivri'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan bir servis aracının da bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.