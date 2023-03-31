Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Silivri'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan bir servis aracının da bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

İstanbul Silivri'de zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında cezaevini personelini taşıyan bir aracın da bulunduğu çok sayıda araç birbirine girdi.

İstanbul Silivri'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title