Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 64'e yükseldi

Şili'deki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e yükseldi.

ORMAN YANGINLARINDA CAN KAYBI 64'E YÜKSELDİ

Şili'nin orta kesimlerinde geçtiğimiz cuma günü başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınlarında can kaybı arttı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric yaptığı açıklamada, orman yangınlarında 13 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, yangınlarda toplam can kaybının 64'e yükseldiğini açıkladı.

"BU RAKAMIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAĞINI BİLİYORUZ"

Boric, "Bu rakamın önemli ölçüde artacağını biliyoruz. Durum gerçekten çok zor" dedi. Çıkan orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen Şili'de, yangınların Vina del Mar ve Valparaiso kentlerindeki yoğunlaştığı ifade edildi.

"2010 YILINDAKİ DEPREMDEN BU YANA EN KÖTÜ FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin 2010 yılında meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin ölümüne yol açan depremden bu yana en kötü felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

ŞUBAT 2023'TEKİ ORMAN YANGINLARINDA 27 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Şili'de, şubat 2023'te de büyük orman yangını çıkmıştı. 2023'teki orman yangınlarında 27 kişi yaşamını yitirmişti.