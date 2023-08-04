Şile'de Kadına Şiddet: Sahildeki İnsanlar İzledi

ŞİLE'de botta tartıştığı kadını darbeden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülerdi. Olaya şahit olan bir görgü tanığı, kadının çığlıklarını duyduğunu ve müdahale etmek istediğini ancak kimse tarafından yardım edilmediğini söyledi.