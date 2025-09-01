Siirt’te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi: Ağustos Raporu Açıklandı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ağustos ayına ilişkin asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında terör, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik güvenliği alanlarında yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Vali Kızılkaya, ağustos ayında kent genelinde 479 asayiş olayının meydana geldiğini, bu kapsamda 427 kişinin yakalanarak adli işlem yapıldığını açıkladı. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen 111 olayın tamamının aydınlatıldığını ve yüzde 100 başarı sağlandığını belirten Vali Kızılkaya, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise 28 olayın 24'ünün çözüldüğünü, yüzde 85,7 oranında başarıya ulaşıldığını, ayrıca gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı gibi olayların jandarma bölgesinde hiç yaşanmadığını aktardı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla asayiş olaylarında yüzde 33,8 oranında azalma sağlandığını vurgulayan Vali Kızılkaya, suç işleyen veya suça karışan kişilerin toplum içerisinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade edilmeyeceğini söyledi. Vali Kızılkaya, ağustos ayında yapılan operasyonlarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 2 kişi ve ifadeye çağrılan 37 kişi olmak üzere toplam 50 aranan şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini, kentte gerçekleştirilen 12 operasyonda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ bağlantılı 11 kişi ile sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişinin gözaltına alındığını dile getirdi. Vali Kızılkaya ayrıca 110 hanede 332 kişiye bilgilendirme yapıldığını, şehir giriş-çıkışlarında 8 bin 504 kişi ve bin 735 aracın sorgulandığını dile getirdi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ağustos ayında düzenlenen 47 operasyonda 58 şüphelinin yakalandığı anlatan Vali Kızılkaya, Operasyonlarda 43 kilo 713 gram kubar esrar, 2 kilo 25 gram metamfetamin, 29 gram eroin ve 873 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı. Kent genelinde 124 metruk binanın denetlendi vurgulayan Vali Kızılkaya, vatandaşları İçişleri Bakanlığı'nın UYUMA uygulamasını indirerek yürütülen mücadeleye destek olmaya davet etti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 28 operasyonda 40 şüpheli hakkında işlem yapıldığını da belirten Bali Kızılkaya, ele geçirilen kaçak eşyalar sayesinde yaklaşık 500 bin lira vergi kaybının önlendiği söyledi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 101 olayın meydana geldiğini kaydeden Vali Kızılkaya, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 63 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 160 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli sitenin kapatıldığını açıkladı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 düzensiz göçmenin yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildiğini dile getiren Vali Kızılkaya, Mobil Göç Noktasında ise 2 bin 359 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiği, bunlardan 199'unun yabancı uyruklu olduğu bildirdi.

Trafik güvenliği kapsamında ağustos ayında 28 bin 285 araç denetlendiğini ifade eden Vali Kızılkaya, 14 sürücü belgesinin geri alındığını, 162 aracın trafikten men edildiğini ve bin 593 araca idari ceza uygulandığını söyledi.

Kentte ağustos ayında 114 trafik kazasının meydana geldiğini aktaran Vali Kızılkaya, bunlardan 69'u yaralanmalı, 45'i maddi hasarlı olduğunu, motosiklet denetimlerinde 4 bin 52 sürücünün kontrol edildiğini, 30 motosikletin trafikten men edildiğini ve ayrıca 805 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildiğini bildirdi.

Vali Kızılkaya, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda güvenlik ve huzurun temini için aziz milletin desteğiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - SİİRT