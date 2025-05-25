Siirt Hastanesi'nden 'Doktor sekretere saldırdı' haberlerine yanıt: İnceleme başlatıldı

Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, basında yer alan 'Doktor sekretere saldırdı' yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada "Söz konusu olayla ilgili kurumumuzca idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili makamlarla koordineli bir şekilde ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktorun sekretere saldırdığı iddiasına ilişkin haberler basında yer aldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Haberlere ilişkin hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddialara ilişkin adli inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "21 Mayıs 2025 tarihinde hastanemizde yaşandığı iddia edilen ve bazı basın-yayın organlarında "Doktor, Sekreterine Saldırdı" başlığıyla yer alan haberle ilgili olarak açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu olayla ilgili Kurumumuzca idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili makamlarla koordineli bir şekilde ve titizlikle yürütülmektedir.

Hastane yönetimi olarak, sağlıkta şiddetin her türüne karşı olduğumuzu ve tüm çalışanlarımızın güvenli, saygılı bir çalışma ortamında görev yapma hakkını önemle savunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.