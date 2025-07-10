Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı?

İstanbul'da bir İETT otobüsünde yaşanan olay, yolcular arasında şaşkınlığa neden oldu. Otobüs içerisinde sigara içen şoför, kendisini uyaran yolcuya sert bir dille karşılık verdi.

"50 TANE KAMERA VAR, SANA MI KALDI?"

Direksiyon başında sigara içerken yolcu tarafından uyarılan İETT şoförü, "Araçta 50 tane kamera var, sana mı kaldı?" ifadeleriyle yolcuya çıkıştı. Bu sözler üzerine otobüste kısa süreli bir gerginlik yaşanmasına yol açtı.

"ARAÇ BOZUK" DEYİP İNDİRDİ

Yolcu ile yaşadığı tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan şoför, "Araç bozuk" bahanesini öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi.

İBB: ŞOFÖRÜN SÜRÜŞ SERTİFİKASI İPTAL EDİLMİŞTİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, olayın Özel Halk Otobüsünde meydana geldiği belirtilerek şoförün toplu ulaşım aracı sürüş sertifikasının iptal edildiği bildirildi. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında, bir Özel Halk Otobüsü sürücüsünün sürüş sırasında sigara içtiği görüntüsü yer almıştır. İETT Genel Müdürlüğümüzce konu derhal araştırılmış ve söz konusu olayın Tuzla İlçesinde 9 Temmuz 2025 tarihinde Öztaş Ulaşım Aş firmasına ait Özel Halk Otobüsü aracında meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu araç şoförünün toplu ulaşım aracı sürüş sertifikasına el konularak sertifikası iptal edilmiştir. İETT'nin Özel Taşımacılık Ulaşım Kurulu'nda, ayrıca cezai yaptırım da uygulanacaktır. İETT, İstanbullulara 'her seferinde daha iyiye hedefiyle' hizmet vermek için çalışmalarına devam etmektedir"