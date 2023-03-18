Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şiddetli yağış sonrası biriken dolu yığınında araç mahsur kaldı

3. Sayfa Haberleri

Şiddetli yağış sonrası biriken dolu yığınında araç mahsur kaldıGAZİANTEP Gaziantep'te şiddetli dolu ve sağanak yağış sonrası biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı.

Şiddetli yağış sonrası biriken dolu yığınında araç mahsur kaldı

GAZİANTEP Gaziantep'te şiddetli dolu ve sağanak yağış sonrası biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası mahsur kalan araç kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Gaziantep'te gece saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Şahinbey ilçesi 75. Yıl mahallesinde Yeşilvadi Bulvarı üzerindeki kavşakta bir otomobil biriken dolu yığınlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen GASKİ'ye bağlı dozer ve kar küreme araçları, otomobili kurtarmak için yolu trafiğe kapatarak çalışmalarına başladı. 1 saatlik çalışmanın ardından otomobil kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title