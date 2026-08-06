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Havsa’da Tır Dorsesinde Yangın Panığı: Sürücü Son Anda Faciayı Önledi

Havsa’da Tır Dorsesinde Yangın Panığı: Sürücü Son Anda Faciayı Önledi
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Edirne’nin Havsa ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı yol kenarına çeken şoför, çekiciyi dorseden ayırarak faciayı önledi. Yangında dorse kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Edirne'nin Havsa ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diğer sürücülerin selektör ve korna çalarak yaptığı uyarıyı fark eden tır şoförü, aracı yol kenarına çekip çekiciyi dorseden ayırarak faciayı önledi.

Olay, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesinde fren balatalarından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Dorseden yükselen duman ve alevleri fark eden diğer sürücüler, selektör yapıp korna çalarak tır sürücüsünü uyardı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli şekilde yol kenarına çekerek çekiciyi dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Olay sırasında bölgeden geçen İl Özel İdaresi ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında dorse kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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