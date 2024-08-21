Serinlemek için girdiği barajda boğulan çocuk
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği barajda akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği barajda akıntıya kapılarak boğuldu.
Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Y.D., serinlemek için babası ile birlikte Karakoçan ilçesinde bulunan Özlüce barajına girdi. Bir anda akıntıya kapılan Y.D. gözden kayboldu. Babasının çalışmaları sonuçsuz kalınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından Y.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Y.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.