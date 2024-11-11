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Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

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İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiaları üzerine gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ortaç, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzde çok üzgünüm." dedi.

İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu sırada Ortaç, topluma kötü örnek olduğundan ötürü üzgün olduğunu belirtti.

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

ORTAÇ: DOĞRU DEĞİL AMA...

Ortaç ise görevli polis ekipleri tarafından mahkemeye götürüldüğü sırada, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzde çok üzgünüm." dedi.

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemin yıldız:

sen zaten hep kötü örnektin.

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