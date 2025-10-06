Serdar Öktem suikastında kullanılan araç ormanlık alanda bulundu

Haberler

İstanbul'da avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda kullanılan araç, ormanlık alanda bulundu.

Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Öktem, hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öktem'in hayatını kaybettiği özel hastane tarafından yapılan açıklamada, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu 112 ambulansıyla hastanemize sevk edilen Avukat Serdar Öktem, 16:45'te Liv Hospital Ulus Acil Servisi'ne getirilmiştir. Hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen hastamız kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU

Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
