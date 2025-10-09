Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş davası sanıklarından avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma 3'üncü gününde sürüyor. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

TETİKÇİLERİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Polis ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmede kritik öneme sahip yeni bir görüntüye ulaştı. Star Haber'in haberine göre; saldırıdan yarım saat sonra bir benzincide iki saldırgan güvenlik kameralarına yakalandı.

AZMETTİRİCİ 'DALTONLAR'IN 2 NUMARASI

Şüphelilerin sorgusunda cinayetin azmettiricisinin "Daltonlar" suç örgütünün 2 numarası olduğu ortaya çıktı. Yurt dışında olduğu belirlenen azmettiricinin, Rusya'da yakalandığı ve ardından izini kaybettirdiği anlaşıldı. Polis, Interpol aracılığıyla yakalama bülteni çıkarılması için gerekli işlemleri başlattı.

SİLAHINI ÇEKTİ AMA ATEŞ EDEMEDİ

Cinayet günü Serdar Öktem'in Anadolu Yakası'nda bir görüşmeye gitmek üzere yola çıktığı, üzerinde de ruhsatlı silahı bulunduğu belirlendi. Takip edildiğini anlayan Öktem'in, silahını belinden çıkararak namluya mermi sürdüğü, ancak tetik çekemeden vurulduğu tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada ilk etapta SÖ., E.P., M.K., C.Ü., S.A. adlı 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen C.A. isimli kuşkuludan oluşan 6 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından cinayete ilişkin yürütülen operasyonlarda, olayı gerçekleştiren şüpheliler ile irtibatlı oldukları saptanan H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. adlı 7 zanlı daha gözaltına alınmış ve sorguya çekildi. İkisi yaşları 18'in altında toplam 13 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

"SUÇ ÖRGÜTÜ HESAPLAŞMASI" İDDİASI

Saldırının perde arkasında iki hasım organize suç ağının hesaplaşmasının olduğu değerlendirilirken, eylemin talimatının ise yurt dışında firari durumdaki çete elebaşlarından, Türkiye'deki S.Ö. adlı çete üyesine verildiği, S.Ö.'nün de kanlı pusunun planını yaptığı öğrenildi. Mafya tipi yapılanmalar arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendirilen cinayetin, saldırı planlama aşamasından infaz anına kadar her adımında rol oynayan kişinin dün akşam saatlerindeki ilk baskında gözaltına alınan S.Ö.'nün yer aldığı aktarıldı.

Edilen bilgilere göre cinayet emri, yurt dışında kaçak durumdaki çete yöneticileri tarafından verildi. Bu talimat, İstanbul'daki çete mensubu S.Ö.'ye iletildi. S.Ö.'nün, saldırı planını "organizatör" olarak önce eylem tasarısının hazırlandığı bir ekibe aktardığı, ardından da saldırıyı fiilen gerçekleştirecek kişilere ilettiği belirlendi. Zanlının eylem planı tamamlanana kadar tüm süreçte aktif rol aldığı tespit edildi.

Ökten cinayetine ilişkin devam eden çok yönlü soruşturmada, faillerinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri, saldırı hücresinde yer alan faillerden birinin, eylemden önce bölgedeki bir işyerinden alışveriş yaptığını belirledi. Bu ayrıntı üzerinden iz süren emniyet ekipleri, saldırıya katılan diğer şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Hızla harekete geçen polis ve jandarma, koordineli çalışmayla saldırıyı gerçekleştiren beş kişiyle birlikte olay sonrası kaçışta kullanılan aracın sürücüsünü Arnavutköy'de yakaladı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, saldırı öncesi keşif yapan ve avukat Serdar Öktem'in ofisindeki tüm hareketleri tetikçilere aktaran bir gözcüyle birlikte organizasyonun planlama kadrosunda yer alanlar dahi toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

"ŞİRİNLER" SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN AVUKATLIĞINI YAPMIŞ

Diğer yandan, saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in, "Max" lakabıyla bilinen ve Şirinler olarak anılan suç örgütü lideri S.Ş.'nin bir süre önce avukatlığını yaptığı, daha sonrasında "Casperler" adlı grupla da yakın olduğu ileri sürüldü. Serdar Öktem'in, iki ayrı çıkar amaçlı suç ağının arasında yaşanan çıkar çatışmasının kurbanı olduğu düşünülüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Avukat Serdar Öktem için Bakırköy'de bulunan Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün (8 Ekim) cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Öktem'in yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Öktem için helallik alındı. Öktem'in cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere Kocasinan Mezarlığı'na götürüldü.