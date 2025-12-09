Eşini öldüren kadın tahliye edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 18 Nisan 2024'te saat 03.00 sıralarında Serap Avcı'nın (41), çok kez cezaevine giren ve en son işlediği suçta yeni tahliye olan alkollü eşi Yasin Avcı'yı (45), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında eline aldığı ekmek bıçağı ile yedi yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasına ilişkin görülen dava karara bağlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serap Avcı ile taraf avukatları katıldı.

"HER ŞEYİ ÇOCUĞUM İÇİN YAPTIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Serap Avcı, "Ben, yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum. Kendisi sürekli çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkıyordu. Olaydan önce de cezaevinden yeni tahliye olmuştu. Olay günü aramızda tartışma çıktı. Biz aynı evde olduğumuz sürece hep tartışırdık. Çocuğumun psikolojisi artık kaldırmıyordu. O çok küçük. Ben olay sırasında kendimi kaybettim. Evdeki ekmek bıçağını alıp, rastgele sapladım. Bağrışmalar üzerine polis eve geldi. Çocuğum olay sırasında yan odadaydı. Her şeyi onun için yaptım. Evladım için tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatları, Serap Avcı'nın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek, sanığın beraatını ve tahliyesini talep etti.

18 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı tarafından bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanık Avcı'nın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla, ardından bu cezada haksız tahrik indirimi uygulanarak cezanın 18 yıla indirilmesi talep edilmişti.

MEŞRU SAVUNMA GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serap Avcı'nın üzerine atılı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılmış ise de, sanığın eyleminin 'meşru savunma sınırları içerisinde kaldığı' gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yasin Avcı 'maktul', Serap Avcı ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay günü maktul Yasin Avcı'nın eve alkollü geldiği, eşi Serap Avcı ile tartışmaya başladığı, tartışmanın şiddetlendiği, tanık sıfatında bulunan komşuların sesleri duymaları üzerine site görevlilerine haber verdikleri, site görevlisi ve komşuların dairenin kapısını çaldıkları, kapıyı Serap Avcı'nın açtığı, kapı açıldığında Avcı'nın elinde kanlı bıçak olduğu, kadının da üzerinde kanlar olduğu anlatıldı.

Savcılık sorgusunda, şüpheli Serap Avcı'nın eşi Yasin Avcı'dan sürekli olarak şiddet gördüğünü beyan etmesi üzerine şüpheli üzerinde yapılan doktor muayenesinde, Serap Avcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve morluklar olduğu anlaşıldığı, iddianamede yer aldı. Öte yandan şüpheli Serap Avcı hakkında, 'eşek karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.