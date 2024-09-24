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Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim

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Ümraniye'de hırsızlık operasyonu sırasında çıkan arbede sırasında 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısına uğrayarak şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz Sivas'ta toprağa verildi. Ülkeyi yasa boğan olayın ardından Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Şehit Şeyda Yılmaz ile düğün fotoğraflarını paylaşan Yılmaz, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim" notunu düştü.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısı sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken henüz 2 yıl önce evlendiği ve eş durumundan İstanbul'a tayin edildiği öğrenildi. Yılmaz dün gerçekleşen cenaze töreniyle memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Semih Yılmaz düzenlenen törende eşinin tabutuna sarılarak "Böyle olmayacaktı. İzin almıştık. Böyle gelmeyecektik. Çok mu istedin Sivas'ı? Vatan sağ olsun" demişti. Şehit eşinin bu sözleri görenleri duygulandırmıştı.

Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim

"BİZİM SEVDAMIZ VATAN UĞRUNA YARIM KALAN SEVDALARDAN OLDU"

Semih Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşine veda etti. Şehit Şeyda Yılmaz ile düğün fotoğraflarını paylaşan Yılmaz, bir mesaj yayınladı. Yılmaz'ın, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" sözleri yürek burktu.

Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim

Semih Yılmaz'dan şehit olan eşine veda: Şehadetin kutlu olsun canım sevgilim
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Hırsızlık Ümraniye Güvenlik 3-sayfa Toplum Polis Yaşam Sivas

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