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Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı

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Ünlü rap yıldızı Sean 'Diddy' Combs, organize suç ve seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmaya başladı. Davanın ilk gününde savcılar, Combs'un eski kız arkadaşı Casandra 'Cassie' Ventura'ya yönelik istismarını detaylandırdı. Ayrıca Combs'un bir suç şebekesi yönettiği iddia edildi. Combs, beş farklı suçlamayla yargılanıyor ve hepsine 'suçsuz' olduğunu beyan etti. Davanın sekiz hafta sürmesi ve üç veya dört kadın suçlayıcının ifade vermesi bekleniyor.

Ünlü rap yıldızı Sean "Diddy" Combs (55), organize suç ve seks ticareti suçlamalarıyla başlayan davasının ilk gününde ciddi iddialarla karşı karşıya kaldı. Manhattan mahkemesinde Pazartesi günü gerçekleşen açılış konuşmasında savcılar, yıldızın eski kız arkadaşı Casandra "Cassie" Ventura'ya yönelik istismarını detaylandırdı.

Savcı Emily Johnson, Combs'un "normal hayattan çok daha büyük" bir ünlü olarak, yakın çevresiyle birlikte bir suç şebekesi yönettiğini iddia etti. Johnson, Combs'un Ventura'yı şiddetle dövdüğünü ve onu kontrol altında tutmak için, "çılgın partiler" adını verdiği uyuşturucu dolu seks orgilerinden birinin görüntüleriyle tehdit ettiğini belirtti.

"Bu, Combs'un 20 yıl boyunca işlediği suçların sadece buzdağının görünen kısmı," dedi Johnson jüriye.

Savcılar ayrıca, "Jane Doe" olarak tanımlanan başka bir kadının ve Combs'un eski asistanı Mia'nın da tanıklık edeceğini açıkladı. İddialara göre Combs, kurbanlarını kontrol etmek için fiziksel şiddet, kariyer vaatleri, gözetim ve uyuşturucu kullanıyordu.

Rap yıldızı, sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüri önünde, bej bir kazak ve haki pantolonuyla mahkemede hiçbir duygu belirtisi göstermeden oturdu. Annesi ve altı çocuğu da duruşmayı izledi.

Combs beş farklı suçlamayla yargılanıyor ve hepsine "suçsuz" olduğunu beyan etti. Hukuk ekibi, anlatılan faaliyetlerin "rızaya dayalı" olduğunu ve swinger yaşam tarzında yasa dışı bir şey olmadığını savunuyor.

Rap sanatçısı daha önce savcıların sunduğu anlaşma teklifini reddetmişti. Davanın sekiz hafta sürmesi ve üç veya dört kadın suçlayıcının ifade vermesi bekleniyor. Combs, mahkûm olması halinde uzun yıllar hapiste kalabilir.

Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı

Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı

Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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