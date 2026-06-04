Kastamonu'da şehit polisin adı verilen deniz kontrol botu hizmete alındı

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan deniz kontrol botu düzenlenen törenle hizmete alındı. Mavi Vatan'da suçun önlenmesi için görev yapacak kontrol botu, Kastamonu'da şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın ismi verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan deniz kontrol botunun hizmete alımı için İnebolu ilçesinde tören düzenlendi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 2024 yılında şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın isminin verildiği deniz kontrol bot, düzenlenen törenle dualarla göreve başladı. Törene il ve ilçe protokolü Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Dua edilmesinin ardından yapılan kurdele kesimiyle deniz kontrol botu denize açıldı. Törenin ardından Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın eşi Müjgan Şahan'a Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş tarafından hediye takdim edildi.

"Çok daha iyi bir kabiliyete bu tekneyle kavuşulmuş oldu"

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, deniz koruma botuna Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın isminin verilmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kıymetli bir tekne. Bugün ki maliyetiyle yaklaşık 28 milyon lira civarında bir bedelle İlçemize kazandırıldı, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kastamonu olarak en uzun sahil şeridine sahip illerden birisiyiz. Bu Kastamonu'ya lazımdı. İnşallah Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyetimiz, Liman Başkanlığı'nın koordinasyonu içerisinde Mavi Vatanımızda suçla, suçluyla mücadelede çok daha iyi bir kabiliyete bu tekneyle kavuşulmuş oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Ahmet Şahan kardeşimizi rahmet, minnetle yad ediyorum. Kendisi müstesna bir insanmış. Çalışırken, kendisini tanıyamamanın üzüntüsünü belki de ömrüm boyunca taşıyacağız. Kendisini daha sonra gıyabında tanıdık. Kendisini tanıyıp da sevmeyen hiç kimse yok. Özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda gençlerimizin, çocuklarımızın korunmasında ve suçla mücadelede kendisini o işe adamış, arkadaşlarına, sahada çalışan herkese örnek olmuş bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hak emeklerine, çok güzel karşılık versin. Onun ailesi, çocukları artık Türk milletine emanet, çocukları bizim çocuklarımız" dedi.

"Karakol botunun İnebolu'da hizmete alınması bizim için ayrıca manidardır"

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da, "Karakol botumuzun ismini taşıyan değerli şehidimiz Ahmet Şahan kardeşimiz, 'asıl kanı kirletme, geleceğine sahi çık' desturuyla bizlere hep ışık tutmuş, meslektaşlarına ışık olmuş, değerli bir meslektaşımızdır. Kendisini ve tüm şehitlerimizi, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. İnebolu ilçesi kurtuluş mücadelesinde büyük roller üstlenmiş, kahramanlık destanı yazmış, İstiklal Mücadelemizin kazanılmasında büyük bir rol oynamış, bizim için çok değerli olan bir ilçemizdir. Şehidimizin isminin taşındığı karakol botunun buradan hizmete alınması bizim için ayrıca manidardır. Mavi Vatan'nın denizden korunmasında, kıyı emniyetinin sağlanmasında, deniz üzerinden gelecek asayişi tehdit edecek unsuların ve terör unsularının bertaraf edilmesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesinde, tarım faaliyetleri bünyesinde kaçak avcılığının önlenmesinde, boğulma vakalarının kurtarılmasında önemli rol oynayacak olan, ciddi görevler yapacak karakol botunun kazandırılmasında emeği geçen devlet büyüklerimize ve Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı