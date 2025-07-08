Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

ŞEHİT ÜSTEĞMENE SON GÖREV

Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi. Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, cenaze önündeki kalabalığı uyararak, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." dedi.

"HAKKIM HELAL SANA YAVRUM"

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Anne Jüliye ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasından yürüdü ve hep birlikte asker selamı verdi. Anne Akar, cenazenin geçişi sırasında, "Hakkım sana helal yavrum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenazesine katıldı. Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

ARKADAŞLARI HARBİYE MARŞI OKUDU

Şehit Ege Akar'ı son yolculuğunda arkadaşları yalnız bırakmadı. Akar'ın arkadaşları cenazede Harbiye Marşı okudu.