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Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden ailenin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.

Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

ÇADIR BÖLGESİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, şehit oldu. Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

AİLESİNE EV ALMAK İSTİYORDU

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.

Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı

KONTEYNERDE ISINAMADILAR

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Şahin Solak - 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Nazlı Muhip:

Valla şaka gibi ama hiç komik değil. Şu durum skandal resmen

Yanıtla6118
ihsan oral:

Allah sabır versin ruhları şad olsun savassa savaş topyekûn girip dümdüz etmeli

Yanıtla4178
kuzeyli baba:

devletimizin her türlü imkanı var çok şükür. büyük devletiz pkk nın kökünü kazırız

Yanıtla8428
Sezai Ayaz:

DEPREMİN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ İNSANLAR HÂLÂ ÇADIRLARDA KALIYOR,BİR KONTEYNIR DAHİ VEREMEMİŞLER. HAYATLARI YALAN HAYATLARI.

Yanıtla1666
Esra Öztaş:

Konteynırı isitamakdıkları için cardira geçtiler yazılmış. Dikkatli okuyalım lütfen

1720
Güray Dilli :

Isıtıcıların yaktığı elektrik parasını da isterler ... Şaka gibi ya. Bari barınacak bir ev , daire tahsis edeydiniz

Yanıtla668
Onemli Degil:

Sen Hic Siyasi Partilerin Hayir Bir Is Yaptiklarini Gordun mu ?

213
Sezai Ayaz:

İŞTE ŞEHİTLERE, ŞEHİT AİLELERİNE VERİLEN DEĞER BU MALESEF. BU AİLEYE BİR AN ÖNCE EV VERİLMELİDİR.

Yanıtla344
Onemli Degil:

Bu iste Rant Gorememislerdir

111
mustafa sncan:

Derhal ev verilmeli yada lojmanda ağırlanmalı saniye bile vakit kaybetmeden şehit ailesi derhal

Yanıtla233
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