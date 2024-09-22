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Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Abakay'ın videoda, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar!" dediği görüldü.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü.

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

ŞEHİDİMİZİN SON GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ

Şehidimizin son görüntüleri de ortaya çıktı. Abakay'ın videoda, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar" dediği görüldü.

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Maşallah Abakay için Şırnak'ta tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Abakay'ın cenazesi hava yoluyla Muş'a uğurlandı.

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Piyade Irak

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