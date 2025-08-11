Seferihisar'da Kaybolan Suriyeli İnşaat İşçisinin Cesedi Bulundu

Seferihisar'da Kaybolan Suriyeli İnşaat İşçisinin Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaybolan 37 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'ın cesedi, gömülü halde bulundu. İki kişi gözaltına alındı, iddialara göre Ahmad, kendi mezarını kazdırarak öldürüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir tarlada gömülü halde bulunan cesedin, yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisine ait olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin, inşaat işçisine kepçe ile kendi mezarını kazdırdıkları öne sürüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 1 ay önce, 37 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ahmad'ın en son ilçe pazarında görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi civarında kesildiği belirlenirken son olarak polis tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü halde erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 20 günlük olduğu değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerine gönderildi. Cesedin kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'a ait olduğu ortaya çıkarken, talihsiz adamın nasıl öldürüldüğü belirlenemedi.

Kendi mezarını kazdırmışlar

Olayın ardından polis ekipleri, cinayetle ilgili E.B. ve U.P. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İddialara göre, şüpheliler, borcu yüzünden alıkoydukları Mahmoud Ahmad'a kepçe ile kendi mezarını kazdırdı. Daha sonra ise Ahmad'ı öldürüp çukurun içerisine gömdüler ve çukuru kapattılar. Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan alevler kenti sardı! Evler, arabalar yanıyor
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi

Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep onlardan geldi
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

Gazze'yi tamamen yok edecek plan! Yüz binlercesi göreve çağırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.