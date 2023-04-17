Afyonkarahisar'da korkunç kaza! AK Partili aday seçim gezisini bırakıp yaralıların hayatını kurtardı

Afyonkarahisar'da, seçim gezisi için Sandıklı ilçesine giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, iki aracın karıştığı kazayı görünce konvoyunu durdurup yaralılara müdahale etti. Araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkaran Arslan, bir yaralıya suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata tutunmasını yardım etti.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, bölgeye seçim gezisine giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, iki aracın karıştığı trafik kazasını görünce konvoyunu durdurarak yardıma koştu.

ACİL SERVİS EKİPLERİ GELENE KADAR MÜDAHALE ETTİ

Dr. Arslan, çarptıktan sora bariyerlere vurarak durabilen ve ikiye bölünen Tofaş araçtaki yaralıları çıkarıp ardından araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil servis ekipleri gelinceye kadar müdahale etti.

YARALIYA KALP MASAJI YAPARAK HAYATTA KALMASINI SAĞLADI

Arslan, ismi öğrenilmeyen yaralıya suni teneffüs yapıp, ardından kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağladı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ekipmanlarını alan Arslan, yaralıya müdahaleye devam edip, sonrasında ambulansa konulmasına yardımcı oldu.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralıların ve kimliklerinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.