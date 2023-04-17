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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! AK Partili aday seçim gezisini bırakıp yaralıların hayatını kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da, seçim gezisi için Sandıklı ilçesine giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, iki aracın karıştığı kazayı görünce konvoyunu durdurup yaralılara müdahale etti. Araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkaran Arslan, bir yaralıya suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata tutunmasını yardım etti.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, bölgeye seçim gezisine giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, iki aracın karıştığı trafik kazasını görünce konvoyunu durdurarak yardıma koştu.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! AK Partili aday seçim gezisini bırakıp yaralıların hayatını kurtardı

Dr. Arslan, çarptıktan sora bariyerlere vurarak durabilen ve ikiye bölünen Tofaş araçtaki yaralıları çıkarıp ardından araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil servis ekipleri gelinceye kadar müdahale etti.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! AK Partili aday seçim gezisini bırakıp yaralıların hayatını kurtardı

Arslan, ismi öğrenilmeyen yaralıya suni teneffüs yapıp, ardından kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağladı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ekipmanlarını alan Arslan, yaralıya müdahaleye devam edip, sonrasında ambulansa konulmasına yardımcı oldu.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! AK Partili aday seçim gezisini bırakıp yaralıların hayatını kurtardı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralıların ve kimliklerinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! AK Partili aday seçim gezisini bırakıp yaralıların hayatını kurtardı

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - 3. Sayfa

Milletvekili Karahisar AK Parti 3. Sayfa Politika Haberler

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