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Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede örgüt lideri konumundaki 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi talep edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Y.E'nin, şüphelilerin avukatı A.A. tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı.

DİNLEME VE TEKNİK İZLEME YAPILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 725 sayfalık fezlekede 10 bebek, hayatını kaybetmesi nedeniyle 'maktul' olarak yer aldı. Fezlekede 5 kişi müşteki, 47 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Fezlekede, doktor F.S. ve İ.G hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini tedavi dışında maddi menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddiasına ilişkin dinleme ve teknik izleme yapıldığı aktarıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüpheli doktorlar F.S. ile İ.G.'nin Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde davrandığı kaydedildi. Fezlekede şüphelilerin kullanmadıkları ilaçları kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği, örgüt üyeleri arasında internet bankacılığı üzerinden para hareketi bulunduğu ifade edildi.

BEBEKLERİN UZUN SÜRE HASTANEDE KALMALARI SAĞLANMIŞ

Fezlekede şüpheli F.S.'nin İstanbul'da çok sayıda özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işlettiği ve bu ünitelere birlikte hareket ettiği sağlık çalışanlarını yerleştirdiği belirtildi. F.S. ile İ.G.'nin diğer şüpheliler aracılığıyla devlet ya da özel hastanelerde doğup, tedavisi yoğunluk nedeniyle başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları anlaşmalı oldukları hastanelere naklettikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bebeklerin hastanede uzun süre kalmasını sağladıkları ve SGK'dan yüksek meblağlarda ödeme alarak kamu kurumunu zarara uğrattıkları açıklandı. Şüphelilerin uygun tedavi yöntemleriyle tedavi olamayan bebeklerin ölmesine neden olduğu da belirtilen fezlekede, ambulans şoförü G.M.Ö., sevk işlemlerini yapan R.K, F.A ve S.Y'nin sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt lideri F.S. ya da İ.G'ye ilettikleri aktarıldı.

ÖRGÜT LİDERİ 2 DOKTORUN 273 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan fezlekede örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler F.S. ve İ.G'nin ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Öte yandan fezlekede yer alan hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi de talep edildi. Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Yenidoğan İstanbul 3-sayfa Sağlık Bebek Hukuk Suç

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Yorumlar (8)

Kenan Tepretoğlu:

Polat larda 40 yılla yargılanıyordu, bunlar da 6 ay yatar çıkar ne fazla

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mesut:

Hangi hastane? Adı açıklandı mı?

75
0
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Abdullah Demir:

En kötüsü sekiz ay sonra dışarıdalar 273 800 yıl 1000 yıl 10.000 yıl verse bile sekiz ay sonra dışarıdalar

46
1
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Birşey demedimki:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılir yakında.

16
2
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Mücahid Emre:

Çok bilenler yine yargı dağıtmış.

5
8
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Ağa Aytaş:

Bu hastahane sahipleri bu doktorları hayata sıfırdan başlatsınlar bu ne ahlaksızlık bu insanların çektiği nedir okuyanı böyle tarikatcısı öyle devletteki brokatı öyle siyasetçiler zaten soğan gibi soydular memleketi Allah medet sende yeter artık.

2
0
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Benim Kkk:

Halk cemaatlere ayrıldı cemaatler devlette kadrolasiyor memurlar çete kuruyor işini yapıp hak edecegiyle yetinmeyi düşünen bizler ise solda sıfır konumdayız ne değer verilir nede yaptıklarımız göze gelir olsun biz halkımıza hizmet ettik ve emekli olduk yarı a yari tok yaşamaya mahkum edilsek de haram lokmaya tenezzül etmedik bunu ailemizden aldığımız ahlak ve terbiyeye borçluyuz olsun biz bu ülkeyi ve halkimizi kayıtsız şartsız sevenleriz

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