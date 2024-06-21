Savaştepe'de arazi yangını ormana sıçradı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde başlayan arazi yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Savaştepe'de arazi yangını ormana sıçradı
BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazi ve otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Savaştepe ilçesine bağlı Yeşilhisar Kırsal Mahallesi yakınlarında çıkan arazi yangını ormana sıçradı. Karadan ve havadan müdahalenin başladığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.