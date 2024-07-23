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Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı

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İstanbul'da bir kişi, kusurlu olan aracını internet üzerinden satmaya çalıştı. Alıcı, şehir dışından gelip aracı kontrol ettirdiğinde aracın kusurlu olduğunu öğrendi ve masraflarının karşılanmasını talep etti. Ancak satıcı bu talebi reddetti ve taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık kavgaya dönüşünce, satıcı dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kayda geçen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bir kişi, satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.

"ORİJİNAL" DEDİĞİ ARAÇ KUSURLU ÇIKINCA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 16 Temmuz Salı günü Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu. İlandaki "Orijinal" ibaresini gören alıcı ise, aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi. Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.

"Orijinal" ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı. Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Kavgaya otomobili almak isteyen müşterinin arkadaşları da dahil olunca olay büyüdü.

Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı

6 METREDEN ATLADI

Kavga sırasında müşteri ve arkadaşlarından dayak yemek istemeyen otomobil sahibi, önce 1. kata çıktı ardından da yaklaşık 6 metrelik camdan atlayıp olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibinin camdan atladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sahibinin hafif yaralandığı olayda taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı

"TUTMAK İÇİN KOŞTUK"

Aracı kontrol eden ekspertiz ustası Emrah Gökçe, "Ekspertiz firmamıza geldi. Aracın şasesinde, podilerinde, direklerinde kaynak işlemi olduğunu tespit ettik. Bu nedenle alıcı ve satıcı arasında bir tartışma yaşandı. Ardından kargaşa çıkınca satıcı arkadaş kendini camdan aşağı atmak zorunda kaldı. 'Benim masraflarımı vereceksin' dedi il dışından geldikleri için. Kabul etmeyince de birbirlerine girdiler burada. Orijinal diye beyan etmiş kendisine. Şaselerinde herhangi bir işlem olmadığını, airbag'lerin sağlam olduğunu söyleyince, burada tabii ister istemez burada bir anlaşmazlık oldu. Tartışma başladı sonra kargaşaya dönüştü. Burada boğuşmalar olunca da aracın sahibi kendisini arka camdan atmak zorunda kaldı. O anda biz tutmak için koştuk ama tutamadık" dedi.

Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için camdan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Gaziosmanpaşa İstanbul Kavga Güvenlik 3.Sayfa Otomobil Teknoloji Haberler

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Yorumlar (6)

ARSLANOĞLU Hakan:

Kendini kurnaz sanan satıcılar, alıcının daha kurnaz çıkacağını hiç düşünmüyorlar.

62
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Ejderha Dövmeli Herif:

Tıpkı muayene gibi araç expertizleri devlet eliyle iki yılda bir zorunlu hale getirilip. Ruhsatada durumu işletilmeli. Türkiye sahtekar kaynıyor. Bu ülkede kanunlar disiplinli ayrıntısıyla olmalı. Vatandaşı dürüst değil bu ülkenin. Toplasan yüzde 30 dürüsttür.

42
2
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Marko Apostolidis:

hangi hastanede? uğrayıp halini hatırını sorsak?

21
1
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Ebu Huzeyfe:

Kemalist uyanık

2
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Kimesterseni:

Sam cambazi

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0
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Mengele:

Bu ülkede dürüst insan kalmadimi yasli essegi siyaha boya genc diye sat

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0
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