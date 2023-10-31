Şarköy'de silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kişinin evinde silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler İstanbul'da yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 kişinin evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.Y, B.D, M.Y, Y.S.M. ile A.K. İstanbul'da yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şarköy ilçesinde 15 Ekim'de, A.A. İstiklal Mahallesi'ndeki evinde silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa