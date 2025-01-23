Şarkıcı, öldürdüğü sevgilisinin başını çantada taşırken yakalandı

Nijerya'da korkunç bir cinayet yaşandı. Bir şarkıcı, sevgilisini öldürdükten sonra kesik başını sokakta taşırken halk tarafından yakalandı.

Nasarawa'da 24 yaşındaki Salome Adaidu'nun, Timileyin Ajayi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Eyalet Polis Teşkilatı, şüpheliyi 12 Ocak Pazar günü bir kilisenin yakınında gözaltına aldı.

32 yaşındaki Timileyin'in, Salome'nin kesik başını bir çantada taşıdığı görülünce mahalle sakinleri durumu fark etti ve şüpheliyi yakaladı. Polis, şarkıcının evinde kurbanın vücudunun diğer parçalarını da buldu.

Nasarawa polis sözcüsü Ramhan Nansel, "Şüpheli taze kesilmiş bir insan başıyla yakalandı. Olay yerine vardığımızda, linç edilmekten kurtardık" açıklamasında bulundu.

Başkentteki Ulusal Gençlik Hizmet Birliği'nde (NYSC) görev yapan Salome'nin ailesi, hükümetten cinayetin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kurbanın amcası Adaji Adaidu Samson, Channels Television'a verdiği röportajda, Timileyin'i organ ticareti yapmakla suçladı. "Polis aracılığıyla bu cinayeti öğrendik. Kızımızı sadece öldürmekle kalmadı, parçalara ayırdı. Vücudu 50'den fazla parçaya böldü ve altı poşete koydu" dedi.

Şüpheli Timileyin ise basına yaptığı açıklamada, bir yıllık ilişkilerini bitirmek istediği için sevgilisinin vücudunu parçaladığını söyledi. Cinayetten önce kurbanın kendisinden para istediğini ve acıktığını söylediğini, ona noodle hazırladıktan sonra bu korkunç suçu işlediğini anlattı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.