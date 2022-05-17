İzmirli genç şarkıcıdan kahreden haber! Erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Haberler

İzmirli genç şarkıcıdan kahreden haber! Erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki eğlence mekanlarında şarkı söyleyen ve ilçede geniş bir kesim tarafından tanınan Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Ayçiçek'in uyuşturucu hap kullandığı iddia edilirken, genç şarkıcının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Bayraklı'da eğlence mekanlarında sahneye çıkıp şarkı söyleyen 1 çocuk annesi Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşadığı evde uyumak için odasına geçti. Sabah uyanıp, Ayçiçek'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden C.H., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ayçiçek, sağlık ekipleri eve ulaşamadan hayatını kaybetti. Ayçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Genç kadının şüpheli ölümü üzerine C.H, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. C.H.'nin ifadesinde, Ayçiçek ile birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını iddia ettiği, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği belirtildi.
Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu bildirildi. C.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayşe Ayçiçek'in cenazesi Konak'taki Kahramanlar Kuruçay Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayçiçek'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.