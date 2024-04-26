Sarıyer'de öğretmeni yumruklayan velinin ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık kızgınlıkla vurdum

İstanbul Sarıyer'deki bir ortaokulda oğlunun okul davranışlarıyla ilgili olarak görüşmeye davet ettiği öğretmenini, yüzüne yumruk atmak suretiyle darp eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen velinin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, okul yönetiminden ve veliden olaydan 1 ay önce şikayetçi olduğunu belirten şüpheli, "Bir anda istem dışı, çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla hocaya vurdum" dediği öğrenildi.

ÖĞRETMENİ YUMRUKLAYAN VELİ TUTUKLANDI

Sarıyer'deki bir ortaokulda 25 Nisan 2024'de iddiaya göre Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Necla Ö., öğrencisi E.S.Ç.'nin okul davranışlarıyla ilgili olarak velisi olan Ali Ç.'yi görüşmeye davet etmiş, okula gelen veli Ali Ç. ise müşteki öğretmeni okul koridorunda görerek herhangi bir diyaloğa girmeden öğretmenin yüzüne yumruk atmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan veli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Veli Ali Ç., savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OKUL YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUK"

Öte yandan velinin ifadesine ulaşıldı. Kimlik tespitinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK A.Ş.'de dijital arşiv personeli olarak çalıştığını belirten Ali Ç. ifadesinde şunları söyledi: "Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni Necla Ö.'den 26 Mart 2024'de Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'nde 'kötü muamele' konusundan adli olarak şikayetçi olmuştuk. 25 Nisan günü Kaymakamlık müfettişleri ile konuyla ilgili görüşmedeydim. Bu sırada eşim Neslihan Ç. beni aradı, kendisini okulun bir hizmetlisinin aradığını ve oğlumuzla ilgili bir sıkıntının olduğunu söyledi.

"OĞLUM TELEFONDA, 'BABA ÇABUK GEL' DEDİ"

Ardından eşimden hizmetlinin numarasını alarak durumun ne olduğunu sordum. Bana oğlumun atak geçirdiğini, öğretmenlerin yukarı almaya çalıştığını ancak oğlumun çıkmak istemediğini söyledi. Oğlumu telefona isteyince, 'baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar kaçtım, bana bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar' dedi. Sonrasında hizmetli 'müdür bey geliyor' diyerek telefonu yüzüme kapattı."

"OĞLUM KORKUSUNDAN SÜREKLİ AYNI ŞEYLERİ TEKRARLIYORDU"

İfadesinin devamında, okula gittiğinde hizmetliye çocuğunun nerede olduğunu sorduğunu söyleyen veli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hizmetli bana, müdür beyin oğlumu yukarı çıkardığını söyledi. Ben de müdürün odasına çıktım. Bu sırada oğlum yanıma panik halinde ağlayarak geldi. Bana 'baba buradan çabuk çıkalım, eve gidelim' dedi. Korkusundan sürekli aynı şeyleri tekrarlıyordu. Müdür beyi odasına doğru yürürken Necla hocanın elinde çay bardağı ile gülerek bize doğru geldiğini gördüm.

"BİR ANLIK KIZGINLIKLA VURDUM"

Dalga geçer gibi 'beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksin' dedi. Ben de o anda istem dışı çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla hocaya vurdum. Sonra okulun dışına çıktım, çok pişmanım. Bir anlık sinir harbi ile vurdum, bu sinir harbini ise hem şahsın tahrik edici eylemlerinden hem de babalık içgüdüsünden dolayı yaşadım."