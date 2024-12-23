Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü motosiklet kazası davasında karar

Sarıyer'de 2022 yılında 4 aracın karıştığı; motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, arkasında bulunan kişinin de ağır yaralandığı olaya ilişkin 3 sanıklı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2 sanık hakkında verilen çeşitli hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesine, 1 sanığın ise beraatına hükmetti. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki Umut Akgül, karara tepki gösterdi.

Sarıyer'de 27 Eylül 2022 tarihinde Furkan Öz hakimiyetindeki 34 BZK 868 plakalı motosiklet ile Mertcan Küçük, Yılmaz Morkoç ve Semra Yılmaz hakimiyetindeki üç aracın aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Öz'ün hayatını kaybettiği, motosikletin yolcu kısmında bulunan Umut Akgül'ün ise ağır yaralandığı olaya ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kazada yaralanan Umut Akgül ve annesi Ayten Akgül müşteki sıfatıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Yılmaz Morkoç ve tarafların avukatları hazır bulunurken, diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

"30'la giden biri nasıl arkadaşımın ölümüne benim ise yaralanmama neden olabilir"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Umut Akgül, "Sanıklardan sonuna kadar şikayetçiyim. Bize çarpan kişinin 30'la gittiği iddia ediliyor ama 30'la giden biri nasıl arkadaşımın ölümüne benim ise yaralanmama nasıl neden olabilir? Tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Beraatımı talep ediyorum"

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Yılmaz Morkoç, "Diyecek bir şeyim yok, takdir mahkemenindir. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılmasını, savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını talep etti.

Bir sanığın 2 yıl 1 ay hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Morkoç hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, daha sonra bu cezada erteleme hükümlerini uygulayarak Morkoç'un cezasını 15 bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi. Ayrıca sanığın ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Mahkeme, tutuksuz sanık Mertcan Küçük hakkında ise, önce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ardından bu cezada etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 2 yıl 6 aya indirdi. Heyet son olarak bu cezayı 18 bin 200 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Semra Yılmaz'ın beraatına hükmetti.

"10'la, 20'yle gidiyorduk diyorlar ama hız sınırını aşacak şekilde çarptılar"

Duruşma sonrası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan müşteki Umut Akgül, "Beşiktaş istikametinde ilerliyorduk. Bizi bir araç sıkıştırdı. Biz de buna istinaden başka bir tarafa gitmek, ondan kurtulmak için başka bir şeride geçiyorduk. Işıklarda beklerken araç üzerimize kırıyor ve üstümüze doğru geliyor. 10'la, 20'yle gidiyorduk diyorlar ama hız sınırını aşacak şekilde çarptılar. Kardeşim dediğim arkadaşım vefat ediyor, ben de ağır yaralanıyorum. Mahkeme kararıyla ilgili şunu söyleyebilirim; kısmen para cezasına döndürüldü gibi bir olay oldu. Bir ölüm var, yaralanma var ve bu iş parayla örtbas edilmeye çalışılıyor" şeklinde konuştu.

"Bir anne olarak çocuğumu yoğun bakımda göremedim"

Kazada yaralanan Umut Akgül'ün annesi Ayten Akgül ise, "Zorlu süreç geçirdik. Tabi bunun karşılığı bu olmamalı. Ceza çok hafif, biz buna karşıyız. Bizim çektiğimiz, ailece çektiğimiz göz önüne hiç alınmıyor. Tutuklanmalarını istiyoruz. Bizim çektiklerimizi karşımızdakiler de çeksin. Biz çünkü çok büyük bir süreç atlattık ve bir anne olarak çocuğumu yoğun bakımda göremedim. Bunlar bizim için zor bir süreçti ve bunun karşılığı bu değil, bunun karşılığı daha ağır olması lazım. Ölen kardeşi dediği arkadaşının annesi rahatsızlandı. O kadın buralara gelemez hale düştü. Bir çözüm bulacaklar yani, biz bu süreci uzatmalarını istiyoruz" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kazada vefat eden Furkan Öz maktul, yaralanan Umut Akgül müşteki, araç sürücüleri Mertcan Küçük, Semra Yılmaz ve Yılmaz Morkoç ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yer verilen iddianamede, şüpheli Mertcan Küçük'ün sevk ve idaresindeki 34 FB 4062 plakalı aracın Furkan Öz'ün motosikletini sıkıştırması sonrası Öz'ün hızla karşı şeride geçerek Yılmaz Morkoç ve Semra Yılmaz'ın idaresindeki iki araca çarptığı anlatıldı. Furkan Öz'ün kaza sonucu hayatını kaybettiği, yolcu koltuğunda bulunan Umut Akgül'ün ağır yaralandığı ve vücudunda kırıkların olduğu aktarıldı. İddianamede, vefat eden Furkan Öz'ün 2.35 promil alkollü olduğu, beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu vefat ettiği belirtildi. Dosyaya eklenen bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, Furkan Öz'ün asli ve tam kusurlu olduğu, şüphelilerin ise kusurunun olmadığı bilgisi yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mertcan Küçük'ün, Furkan Öz hakimiyetindeki 34 BZK 868 plakalı motosikleti sıkıştırarak karşı şeride geçmesine, akabinde ise diğer şüphelilerin kontörlündeki araçlara çarpmasına, Furkan Öz'ün hayatını kaybetmesine, Umut Akgül'ün ise ağır yaralanmasına sebebiyet verdiği anlatıldı. İddianamede, şüpheli Mertcan Küçük hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 3 yıla kadar 'sürücü belgesine el koyma' cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Semra Yılmaz ve Yılmaz Morkoç hakkında ise 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis ve 3 yıla kadar 'sürücü belgesine el koyma' cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede, şüpheli Semra Yılmaz hakkında ise, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 3 yıla kadar 'sürücü belgesine el koyma' cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Yılmaz Morkoç'ta, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 3 yıla kadar 'sürücü belgesine el koyma' cezasıyla cezalandırılması istendi. - İSTANBUL