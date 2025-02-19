Sarıkamış'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan operasyonda Kars-Erzurum karayolu üzerinde durdurulan araçta G.K. isimli şahsın üzerinde 3,45 gram uyuşturucu madde ve 1 adet payp ile araç sahibi A.Y. isimli şahısta ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçildi.
Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KARS