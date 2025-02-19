Sarıkamış'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan operasyonda Kars-Erzurum karayolu üzerinde durdurulan araçta G.K. isimli şahsın üzerinde 3,45 gram uyuşturucu madde ve 1 adet payp ile araç sahibi A.Y. isimli şahısta ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçildi.

Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KARS