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Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

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CHP ve DİSK'in yürüyüş çağrısı sonrası İstanbul Valiliği Taksim'e giden tüm yolları bariyer ve TOMA'larla kapatırken Saraçhane'de hareketlilik başladı. Konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri meydanda toplanmaya başlarken alana girmek isteyenler üst aramasından geçirildi.

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

İŞÇİ GRUPLARI VE SİYASİ PARTİLER BÖLGEDE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

TOMALAR YÜRÜYÜŞ YOLLARINI KAPATTI

Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Taksim 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Kenn:

Memurlardan hariç herkes çalışıyor bari buna işçi bayramı demeyim Bunun adı memur bayramı olsun

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Ercan Vural:

Teror eylemi basliyor

0
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