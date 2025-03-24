Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen grup, polise taş ve yanıcı maddeler atarak saldırdı. Polis, gruba biber gazı atarak müdahale etti.
Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen ve polise taş ve yanıcı maddeler atan gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.
POLİSE TAŞ VE MEŞALE ATTILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş, meşale, şişe ve yanıcı madde attı.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.