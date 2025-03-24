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Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı

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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen grup, polise taş ve yanıcı maddeler atarak saldırdı. Polis, gruba biber gazı atarak müdahale etti.

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen ve polise taş ve yanıcı maddeler atan gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı

POLİSE TAŞ VE MEŞALE ATTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş, meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı

Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

CHP milletvekililerinin hangisinin çocuğu meydanda kendini riske atıyor ? Binlerce bebek katkedildi Gazze de bu kadar sorun etmediniz imanszlr sizi

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Haber YorumlarıJY:

HABER BAŞLIKLARINA BAKARSAK HABERLER(.)COM ÇOK OH RHUS BHU ÇOCUĞU ÇIKDI.

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Haber YorumlarıMr Camel:

yalan haberleri gidin alman kanallarından izleyin youtube izleyin haberler com da akp yandaşı

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bu chp terörüdür bu devlet millet düşmanlığıdır bu hak aramak değil kaos kargaşa cıkarmaya çalışmaktir

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Haber YorumlarıErtan:

Sosyal demokratmış bunlar. Olsa olsa sosyal militan bozuntusu bunlar. Kullanılıyorsunuz. Polise saldırmak nedir be, polis sabırla güç kullanmıyor bunlarda kendini kahraman sanıyorlar. Devlet erteler ama unutmaz.

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Haber YorumlarıGenco:

Polisten bunlara pamuk şekeri istemeyi bilenler, bunların tasmasından tutmayı neden bilmiyor ??? Bunları polisimize saldırtan zihniyete yazıklar olsun…..

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Yalancının VE bu yandaş haberkanalı haberini yapanın @mk

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Halk Akp yi gozunde bitirdi abi gozuken milleteki izlenim tamamen budur birkac trolun çırpınışları sayiyi azaltmaktan baska bir işe yaramiyor kime sorsan fwtocu zekriya oz ile Ataturkcu subaylara beraberce yapilan kumpasin tıpkısının aynısı diyorlar

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

sokak köpekleri toplatılsın diye boşuna söylemiyorlardı

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Halk artik kumpasi iyice idrak etmiş yandaş basinda program yapan yalakalara agiz dolusu kufurler ediyor

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