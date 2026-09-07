‘Şapkalılar’ suç örgütü üyeleri, 10 milyon Euro haraç istedikleri mağdurun iş yerine lokma aracı göndermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Şapkalılar' suç örgütüne yönelik iddianame hazırlandı. 48 şüpheli yönünden hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin 10 milyon Euro haraç istedikleri iş yerine para alamayınca lokma aracı gönderildiği, şüphelilerin bu eylemi müştekileri korku ve baskı altına alma ve maddi çıkar sağlama amacıyla yaptığı, şüphelilerin araca "Merhum S.V.'nin Ruhuna Fatiha" şeklinde yazı yazdırdıkları, mağdurları ölüm ile tehdit ettikleri, bunun üzerine müştekilerin şikayetçi oldukları anlatıldı.

Liderliğini 1 Nisan 2026 tarihinde tutuklanan Volkan Ramazan Ayhan'ın yaptığı 'Şapkalılar' isimli suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 139 sayfalık birleştirme talepli iddianamede, 48 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla, 44 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, örgütün düzenlediği bir kısım eylemlere yer verildi. 22 Ocak 2026 tarihinde 1'i 18 yaşından küçük 9 örgüt üyesinin Okmeydanı'nda bir inşaata yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri, olayın ardından taksi ile kaçtıkları ve sabaha karşı bir pansiyonda yakalandıkları anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, örgüte yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan E.B. isimli şüphelinin yurt dışı hatlı telefonunda yapılan incelemeye ilişkin rapora da yer verildi. Raporda, şüphelinin gerçekleştirdiği eylemlerin ardından bir kısım müştekileri tehdit ederek, para istediği tespit edildi. Öte yandan şüphelinin sosyal medya üzerinden örgüt adına paylaşımlar yaptığı da raporda belirlendi. Ayrıca, şahsın aynı hat üzerinden diğer örgüt üyelerine silah, maske ve çelik yelek fotoğrafı attığı, bu malzemeler ile poz verdiği de iddianamede aktarıldı.

10 milyon Euro haraç istedikleri mağdurun iş yerine lokma aracı gönderdikleri anlatıldı

Öte yandan, iddianamede, 12 Ocak günü Şişli'de müştekiler B.V. ile S.V.'den örgüt üyelerince 10 milyon Euro haraç istendiği, müştekilerin parayı vermemeleri üzerine iş yerine örgüt üyelerince lokma aracı gönderildiği anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin bu eylemi müştekileri korku ve baskı altına alma ve maddi çıkar sağlama amacıyla yaptığı, şahısların lokma aracını iş yerinin önüne gönderdiği, şüphelilerin araca "merhum S.V.'nin Ruhuna Fatiha" şeklinde yazı yazdırdıkları, mağdurları ölüm ile tehdit ettikleri, bunun üzerine müştekilerin şikayetçi oldukları anlatıldı.

Şüphelilerin avukatlar ile buluşarak, müştekilerin ifadelerine eriştikleri ortaya çıktı

Öte yandan, Okmeydanı'nda bulunan özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırı eylemine ilişkin tespitlerinde aktarıldığı iddianamede, örgüt üyelerinin bu saldırıyı sosyal medya üzerinden üstlendikleri, saldırıyı öven paylaşımlar yaptıklarının tespit edildiği, bunu yaparak şüphelilerin kamuoyunda itibar kazanmayı amaçladıkları vurgulandı.

İddianamede, S.T. isimli müştekiye yönelik el bombalı kurşunlama eylemi düzenlediği, örgüt üyelerinin müştekiyi tehdit ettikleri ve müştekinin ablası olan İ.T.'nin peşinde oldukları anlatıldı. Öte yandan iddianamede, örgüt üyesi olan Y.İ.'nin eylemin ardından yakalandığı, sonrasında şüphelinin avukatlığını yapması için B.B. isimli avukata yönlendiren kişinin, aynı eylemden yakalanan M.K.'nin avukatı Ç.Ü. olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin avukatlar ile buluşarak, müştekilerin ifadelerine eriştikleri, bilgi ve belgeleri avukatlar aracılığıyla örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan ile paylaştıkları anlatıldı. Öte yandan, şüpheli olarak ifadesi alınan Avukat B.B.'ye ait yapılan telefon incelemesinde, bahse konu olay ile alakalı olarak herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı da iddianamede yer aldı.

Şüpheliler arasında 'uyuşturucu madde' içerikli görüşmeler olduğu belirlendi

Örgütün, 28 Ocak günü Beyoğlu'nda bir ikamete düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin detaylar da iddianamede yer aldı. İddianamede, E.S. isimli örgüt üyesinin ikamete geldiği, 7-8 dakika sonra ateş etmeye başladığı, şüphelinin bir elinde silah varken diğer eliyle o anları cep telefonu ile kayda aldığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak kaçtığı, bir başka sokakta ticari taksiye bindiği belirtildi. Şüphelinin bindiği taksi kamerasından yapılan tespitlerde, şahsın Okmeydanı'nda bir inşaata düzenlenen silahlı saldırı eyleminde de yer aldığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Örgüt üyesi şahısların tespit edilen tape kayıtlarında, şüpheliler arasında 'uyuşturucu madde' içerikli görüşmeler olduğu, örgütün tetikçi kadrolarının farklı suçlardan işlem gördüğü ve örgüt mensubu F.K. isimli şahıs ile diğer şüpheliler arasında yapılan görüşmelerinde bir adrese yönelik döner bıçaklı saldırı planladıkları iddianamede anlatıldı.

Örgüt yöneticisi ve üyeleri müştekilerden haraç istedi

Hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda mağdur S.Y.'ye yönelik gerçekleştirilen kurşunlama eylemine ilişkin yapılan tespitler de yer aldı. İddianamede, eylemler öncesinde ve sonrasında örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan ve yöneticisi Diyar Altunkaynak isimli şahısların yurt dışı hatlarla mağduru aradıkları, S.Y.'den 400 bin dolar haraç istedikleri vurgulandı. S.Y.'nin haraç vermeyi kabul etmeyince örgüt üyesi E.S. ile M.N.'nin mağdurun evini kurşunladıkları, eylemden sonra şahısların bir yerde gizlendikleri, örgüt üyelerinin talimatı yönetici konumundaki Diyar Altunkaynak'tan aldıkları, Altunkaynak'ın talimatıyla saldırıyı gerçekleştiren şahıslara para verildiği vurgulandı.

Öte yandan iddianamede, örgüt yöneticisi ve üyelerinin müştekilerden talep ettikleri çeşitli miktarlarda haraçlara ilişkin bilgiler de iddianamede yer aldı.

Hiyerarşik yapı iddianamede yer aldı

İddianamede, örgütün hiyerarşik yapısı da yer aldı. Şüpheli Volkan Ramazan Ayhan'ın örgüt lideri konumunda bulunduğu, Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya ve Ataberk Taşkıran'ın örgüt yönetici kadrosunda yer aldıkları belirtildi. İddianamede, şüpheli Ataberk Taşkıran'ın yurtdışından eylem talimatları verdiği, Muhammet Şentürk'ün Türkiye içerisindeki organizasyon ve saha irtibatını yürüttüğü, İlker Taş'ın ise silah ve lojistik destek sağladığı, Zafer Kani Yıldırım ile Mehmet Hira'nın ise tetikçi/gözcü olarak eylemin icra kısmında yer aldıkları aktarıldı. Bir pilavcıya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının "Şapkalılar" isimli suç örgütü adına, örgütsel hiyerarşi içerisinde planlanarak organize şekilde gerçekleştirildiği de anlatıldı.

Örgüt yöneticileri firari

Öte yandan, iddianamede, başta örgütün yönetici konumundaki şüpheliler Ataberk Taşkıran, Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya ve Chaıma Laabıdı'nın firari konumda oldukları da iddianamede vurgulandı.

Şüpheliler hakkında değişen oranlarda hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri şüpheli Volkan Ramazan Ayhan, örgüt yöneticisi konumundaki Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya, Ataberk Taşkıran ile örgütün Türkiye içerisindeki organizasyon ve saha irtibatını yürüten şüpheli Muhammet Şentürk hakkında 'kasten yaralama', 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'mala zarar verme', nitelikli tehdit, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı