Sapanca Gölü'nde Boğulan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sapanca Gölü'nde Boğulan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek amacıyla göle giren 14 yaşındaki Irak uyruklu Omar Abdullatif Mizhar, boğularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası yürütülen arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 14 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.45 sıralarında Kırkpınar Mahallesi Melih Kibar Caddesi kıyısında meydana geldi. Irak uyruklu Mizhar ailesi, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Sapanca Gölü kıyısına geldi. Aile bireyleri ve arkadaşlarıyla birlikte göle giren Omar Abdullatif Mizhar (14), birkaç çocukla birlikte el ele tutuşarak gölde ilerlemeye başladı. Ancak bir süre sonra çocuklar panik yaşayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek göle girip çocukları sudan çıkarırken, Omar Abdullatif Mizhar kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botla gölde arama çalışması başlatırken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Kısa süre sonra talihsiz çocuğun cansız bedenine, suya girdiği noktadan yaklaşık 10 metre açıkta ulaşıldı. Sudan çıkarılan Mizhar'a olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

14 yaşındaki Omar Abdullatif Mizhar'ın cenazesi hastane morguna, ardından otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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